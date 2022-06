Juventus, un'altra concorrente per Molina (Di domenica 12 giugno 2022) Nahuel Molina è il pezzo pregiato del prossimo mercato in casa Udinese. Oltre a Juventus e Atletico Madrid, anche il Barcellona si è... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 giugno 2022) Nahuelè il pezzo pregiato del prossimo mercato in casa Udinese. Oltre ae Atletico Madrid, anche il Barcellona si è...

Pubblicità

MarcelloChirico : Sempre più probabile la permanenza di #Morata ???? alla #Juventus. L'@Atleti non vuole tenerlo ed è intenzionato ad a… - StefaniaStefyss : RT @MarcelloChirico: Sempre più probabile la permanenza di #Morata ???? alla #Juventus. L'@Atleti non vuole tenerlo ed è intenzionato ad acce… - sportli26181512 : Juventus, un'altra concorrente per Molina: Nahuel Molina è il pezzo pregiato del prossimo mercato in casa Udinese.… - AleGobbo87 : RT @MarcelloChirico: Sempre più probabile la permanenza di #Morata ???? alla #Juventus. L'@Atleti non vuole tenerlo ed è intenzionato ad acce… - ZonaJuventina : RT @MarcelloChirico: Sempre più probabile la permanenza di #Morata ???? alla #Juventus. L'@Atleti non vuole tenerlo ed è intenzionato ad acce… -