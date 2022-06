Italia, pari con l'Inghilterra e una sentenza: buona base, ma... Cosa manca a Mancini (Di domenica 12 giugno 2022) Parlare di "linea verde" sarebbe improprio. Piuttosto quella del nuovo corso inaugurato dal ct Mancini sembra una "linea cellophane". Giocatori sì giovani (ma non giovanissimi) con già molte presenze in serie A e la possibilità di rappresentare una risorsa per la nazionale del futuro ma pure del presente. Frattesi, Dimarco, Tonali, Scamacca sembrano novellini di fianco a ragazzi già navigati come Pellegrini, Locatelli e lo stesso Donnarumma. In mezzo a loro, le favole di Federico Gatti, l'ex manovale esordiente in azzurro patendo dalla B, e di Wilfried Gnonto (subentrato), che ha scalato le gerarchie dal campionato svizzero. Volti nuovi pieni di entusiasmo che per Mancini rappresentano un doppio segnale: una rottura contro il pericolo dell'appagamento post -Europeo che ha tolto la giusta fame (e ha forse ofe aumentato troppo il carico di responsabilità ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Parlare di "linea verde" sarebbe improprio. Piuttosto quella del nuovo corso inaugurato dal ctsembra una "linea cellophane". Giocatori sì giovani (ma non giovanissimi) con già molte presenze in serie A e la possibilità di rappresentare una risorsa per la nazionale del futuro ma pure del presente. Frattesi, Dimarco, Tonali, Scamacca sembrano novellini di fianco a ragazzi già navigati come Pellegrini, Locatelli e lo stesso Donnarumma. In mezzo a loro, le favole di Federico Gatti, l'ex manovale esordiente in azzurro patendo dalla B, e di Wilfried Gnonto (subentrato), che ha scalato le gerarchie dal campionato svizzero. Volti nuovi pieni di entusiasmo che perrappresentano un doppio segnale: una rottura contro il pericolo dell'appagamento post -Europeo che ha tolto la giusta fame (e ha forse ofe aumentato troppo il carico di responsabilità ...

