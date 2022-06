Inter, si tratta col PSG per Skriniar: attesi nuovi contatti per Dybala (Di domenica 12 giugno 2022) Inter PSG Skriniar Dybala – Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando di Skriniar e Dybala. Ecco quanto affermato. “Il Psg vuole Skriniar e lavora per convincere l’Inter. La trattativa è calda, anche se c’è ancora distanza. La differenza tra domanda e offerta rimane alta: il club nerazzurro vuole monetizzare il più possibile con la cessione del difensore, i francesi sanno però che l’Inter ha bisogno di vendere. L’affare non è facile, ma si lavora con fiducia per accontentare tutte le parti. In caso di cessione del difensore slovacco, l’alternativa principale resta Bremer del Torino. Non solo per la difesa, l’Inter ... Leggi su seriea24 (Di domenica 12 giugno 2022)PSG– Gianluca Di Marzio, giornalista Sky ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, parlando di. Ecco quanto affermato. “Il Psg vuolee lavora per convincere l’. Lativa è calda, anche se c’è ancora distanza. La differenza tra domanda e offerta rimane alta: il club nerazzurro vuole monetizzare il più possibile con la cessione del difensore, i francesi sanno però che l’ha bisogno di vendere. L’affare non è facile, ma si lavora con fiducia per accontentare tutte le parti. In caso di cessione del difensore slovacco, l’alternativa principale resta Bremer del Torino. Non solo per la difesa, l’...

