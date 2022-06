Inter, Sanchez diventa un problema. Troppi no bloccano il mercato (Di domenica 12 giugno 2022) Non solo Lukaku, Dybala e gli altri nomi "caldi" in entrata. All'Inter si lavora a ritmi serrati anche per sfoltire la rosa, ridurre il monte ingaggi nell'ordine di quel 10 - 15% indicato dalla ... Leggi su gazzetta (Di domenica 12 giugno 2022) Non solo Lukaku, Dybala e gli altri nomi "caldi" in entrata. All'si lavora a ritmi serrati anche per sfoltire la rosa, ridurre il monte ingaggi nell'ordine di quel 10 - 15% indicato dalla ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Inter-#Dybala, a ore l'incontro con l'agente. Il sì può arrivare prima dell'uscita di Sanchez - SimoneTogna : Il #Siviglia non ha nessuna intenzione di ingaggiare Alexis #Sanchez, non è un profilo ricercato dal club. #inter #Calciomercato - masolinismo : RT @Gazzetta_it: Inter, Sanchez diventa un problema. I no dalla Liga bloccano il mercato - jeanloupverdier : @Gazzetta_it i tifosi dell'Inter sono 'fantastici'! lodi sperticate a certi giocatori (tipo Bastoni e Lautaro) che… - infoitsport : Correa, Dzeko e Sanchez: due su tre via? Rivoluzione in attacco Inter – TS -