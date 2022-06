Giro Under 23: a Pinzolo vince Leo Hayter. Ora c'è un Mortirolo inedito (Di domenica 12 giugno 2022) Si chiama Leo Hayter, ha 20 anni ed è il fratello minore di Ethan, 23 anni, professionista del team Ineos - Grenadiers. Leo Hayter corre per la formazione statunitense Hagens Bermans Axeon, diretta da ... Leggi su gazzetta (Di domenica 12 giugno 2022) Si chiama Leo, ha 20 anni ed è il fratello minore di Ethan, 23 anni, professionista del team Ineos - Grenadiers. Leocorre per la formazione statunitense Hagens Bermans Axeon, diretta da ...

Pubblicità

VoceCamuna : Giro d’Italia @giroditaliau23, c’è anche il camuno Calzoni - Gazzetta_it : Giro Under 23: a Pinzolo vince Leo Hayter. Ora c’è un Mortirolo inedito #ciclismo - fisco24_info : Usa: più controlli e fondi a scuole, accordo al Senato su armi. Biden: passo in giusta direzione: Giro di vite sugl… - stefanozana : RT @giroditaliau23: ??? Giro d'Italia Giovani Under 23 2022 Stage 2 ?? Rossano Veneto - Pinzolo ?? ???? @leohayter - @HBAxeon ?? ???? Francesc… - velo_bristol : RT @giroditaliau23: ??? Giro d'Italia Giovani Under 23 2022 Stage 2 ?? Rossano Veneto - Pinzolo ?? ???? @leohayter - @HBAxeon ?? ???? Francesc… -