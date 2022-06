Fedez pubblica gli audio dallo psicologo quando ha scoperto di avere un tumore | “Non voglio morire | i miei figli non si ricorderanno di me” – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 giugno 2022) Forse è stato un modo per esorcizzare i brutti ricordi, ma anche per aprirsi sempre di più ai suoi 14 milioni di follower e infondere coraggio a chi è malato e non ha la forza di rialzarsi., a sorpresa, durante un soggiorno di relax con la famiglia al Lago di Como per il weekend, attraverso le stories su Instagram hato un paio ditratti dalla seduta con lo, pochi attimi dopo aver saputo diunal pancreas. Dai piccoli estratti si sente il pianto disperato dell’artista, inconsolabile: “Non, non, inon sineanche di me“.ha spiegato perché oggi, dopo aver ...