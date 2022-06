Federica Panicucci | avete visto la sua casa? È da sogno

(Di domenica 12 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.mailadi? La conduttrice vive in un luogo da favola insieme al compagno e i figli. Scopriamola insieme. Il mondo della televisione è segnato da diverse personalità. Alcune sono riuscite a diventare importantissime per il grande pubblico italiano. Cosa che porta, inevitabilmente, a voler conoscere vari dettagli della loro

Pubblicità

UraniaCapucci : RT @asfaltofresco: vera gemma soleil sorge federica panicucci sophie codegoni rosalinda cannavò vanessa incontrada - TeamElia3 : RT @asfaltofresco: vera gemma soleil sorge federica panicucci sophie codegoni rosalinda cannavò vanessa incontrada - ItsAlii_0 : RT @asfaltofresco: vera gemma soleil sorge federica panicucci sophie codegoni rosalinda cannavò vanessa incontrada - Sofiapecuni01 : RT @asfaltofresco: vera gemma soleil sorge federica panicucci sophie codegoni rosalinda cannavò vanessa incontrada - Soncia_S : RT @asfaltofresco: vera gemma soleil sorge federica panicucci sophie codegoni rosalinda cannavò vanessa incontrada -

La conduttrice,, ha commentato: 'Queste testimonianze che vi mandiamo in onda sono nulla rispetto ad alcuni passaggi davvero crudi che non possiamo riportare'., la padrona di casa di Mattino5, ha commentato: "Questo medico faceva cose incredibile a queste ragazze che si trovavano sprovviste della difesa che doveva avere", e ancora: "...Avete mai visto la casa di Federica Panicucci La conduttrice vive in un luogo da favola insieme al compagno e i figli. Scopriamola insieme. Il mondo della televisione è segnato da diverse personalità ...La settimana prossima va in riabilitazione. E intanto manda un dolcissimo messaggio alla moglie Laura Speranza: "S+L Love" ...