F1 | se il motore Ferrari va in fumo | out Leclerc e Sainz | restano a piedi anche Magnussen e Zhou

(Di domenica 12 giugno 2022) Ildellaha mostrato oggi in quel di Baku tutte le sue lacune. Charlese Carloshanno dovuto alzare bandiera bianca dopo meno di 21 passaggi per due problemi distinti alle proprie Power Unit, una situazione spiacevole che permette alla Red Bull di allungare nel Mondiale piloti e costruttori. La situazione non è delle migliori per la casa italiana, un problema che si ripercuote a catenaai clienti che nelle prime gare avevano speso parole d’elogio per i miglioramenti rispetto al 2021 ed al 2020. La situazione è cambiata drasticamente, il meccanismo si è interrotto in quel di Barcellona con quel danno che ha costretto al ritiro. Il #16 del gruppo ha intrapreso dal Montmelò un vero e proprio incubo che al momento non ha una via d’uscita. la ...

fanpage : #AzerbaijanGP disastro Ferrari, motore rotto per Charles Leclerc. Il ferrarista era al comando - fanpage : Un vero e proprio disastro delle Rosse al #BakuGP Leclerc abbandonato dal motore quando era la comando nell'… - fanpage : Che delusione #Ferrari. Charles #Leclerc vede andare in fumo l'#AzerbaidjanGP quando era al comando - Sheva0007 : RT @Ma_Do_Sd: Motore Ferrari interisti ?? Fumare da tre settimane di fila - odionapoIi : RT @poesiadeimotori: Il motore Ferrari ha un enorme, gigantesco problema. #Ferrari #BakuGP -

ESUBERANTE VERSTAPPEN - voto 7: Avere un'auto funzionante, a cui non implode il, è comunque ... la pazienza del saggio e la fortuna di ritrovarsi pista libera dopo l'ecatombe. Il futuro, ...Leggi anche Gp Baku, si ritira anche Leclerc: fumata dalPer Leclerc il ritiro è arrivato al al 21° giro. Il monegasco dellaera al comando della corsa quando si è dovuto fermare per ...Lap30/51 – Dal box Red Bull consigliano di girare in 1:48.0, ovvero ancora più lentamente per evitare eccessive sollecitazioni al motore. Russell gira in 1:48.8 Lap29/51 – Red Bull in piena gestione ...In fumo a Baku non è andato solo il motore, ma pure le speranze di vittoria ... E Baku è il Bahrain della Ferrari, visto che come la Red Bull a Sakhir, si ritrova a incassare un doppio ritiro.