F1 | doppio ritiro Ferrari per problemi di affidabilità Doppietta Red Bull a Baku | è fuga nel Mondiale

(Di domenica 12 giugno 2022) Trionfo totale aper la Red, che firma una pesantissima(la terza dell’anno) firmata da Max Verstappen e Sergio Perez in occasione del Gran Premio d’Azerbaijan 2022, ottavo round stagionale deldi Formula Uno. Il Drink Team ha approfittato al meglio della debacle, protagonista in negativo di giornata con ilperdida parte di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Completa il podio George Russell in terza posizione con la Mercedes davanti al titolato compagno di squadra Lewis Hamilton e all’AlphaTauri di un ottimo Pierre Gasly. Dopo il GP di, Max Verstappen allunga notevolmente in testa alla classifica generale e adesso può contare su un margine di ...

Luxgraph : F1, Gp Azerbaijan: Verstappen precede Perez, doppio ritiro Ferrari - zazoomblog : F1 live: Gp Baku di oggi in diretta. Doppio ritiro Ferrari. Leclerc: Fa molto male - Sport - Formula1 - #live:… - antoniolm21 : RT @sportface2016: +++#F1 #AzerbaijanGP: trionfo #Verstappen davanti a #Perez, doppietta #RedBull. La #Ferrari sprofonda, doppio ritiro+++ - MarianoFroldi : RT @OfficialForHum: Cazzo mene, dirò a mia madre che Ferrari ha fatto doppietta, e mi fingerò tremendamente sorpreso questa sera quando al… - martyclerc : RT @greensilverwolf: La doppietta Red Bull fa male. Il doppio ritiro Ferrari fa male. Ma cosa non sei Max, fortuna che ci sei tu???? -

14.45 Gp Baku: vince Verstappen, Ferrari ko Verstappen vince a Baku davanti a Perez Per le Ferrari, sul podio c'è Russell, poi Hamilton e Gasly. Male Leclerc allo start,Perez lo infila Primo colpo di scena al giro 9: Sainz si ferma per problemi ai freni, la Ferrari reagisce e chiama ...È il primoper guasto per la Ferrari da 13 anni: l'ultima volta fu nel Gp in Australia del 2009 ( TUTTE LE NOTIZIE SULLA F1 ). La cronaca della gara vedi anche Gp Baku, qualifiche: ...Super Max Verstappen vince il Gran Premio d’Azerbaijan, sulla pista di Baku, ottavo appuntamento del Mondiale F1 2022. L’olandese volante, campione del mondo in carica, ha vita facile su questo ...La Rossa, che ieri si trovava in pole-position a Baku (Azerbaijan) con il monegasco Charles Leclerc, ha dovuto incassare il doppio ritiro del pilota del Principato e dello spagnolo Carlos Sainz, ...