Dopo la mezza riforma sulla giustizia, il disastro del referendum (Di domenica 12 giugno 2022) Il referendum sulla giustizia è stato un disastro annunciato. Come già evidenziato su queste colonne qualche settimana fa vi era stato l'abbandono totale del tema da parte dei partiti per varie motivazioni, alcune comprensibili e altre meno. Molti in queste ore hanno aggiunto che se la corte costituzionale avesse ammesso i quesiti sulla cannabis e l'eutanasia il risultato sarebbe stato diverso. Forse, ma c'è da dubitare che anche in quel caso si sarebbe potuto arrivare al quorum del 50%+1. Quella sulla giustizia è stata una battaglia stanca: i partiti sono troppo impauriti per andare fino infondo mentre gli elettori sono rassegnati ad avere una giustizia fuori controllo, almeno fino quando la cosa non li tocca diversamente. E comunque questi sono ...

