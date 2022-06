Covid | 18 678 positivi | 26 le vittime

Pubblicità

Sono 18.678 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 22.104. Le vittime sono invece 26, rispetto a ieri 34 in meno. A fronte di 20.358 tamponi effettuati sono 2.368 i nuovi positivi al Covid in Lombardia.