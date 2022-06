Corruzione sui fondi per l’Iraq, l’ex ministro dell’Ambiente Clini condannato anche dalla Corte dei Conti: deve risarcire 1 milione (Di domenica 12 giugno 2022) Per l’ex ministro dell’Ambiente Corrado Clini, condannato lo scorso anno a sei anni di carcere per Corruzione, arriva anche il giudizio della Corte dei Conti. Come riporta Repubblica, dovrà risarcire un milione di euro al dicastero che ha retto ai tempi del governo Monti. La vicenda è quella del finanziamento da 54 milioni di euro concesso dal dicastero per il progetto New Eden che riguardava la riqualificazione di una zona dell’Iraq. Secondo i giudici 1 milione è finito nelle tasche di Clini e altri 2 milioni in quelle dell’ingegnere e imprenditore Augusto Calore Pretner, di Ferrata. I soldi sono passati per una società cartiera olandese e poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) PerCorradolo scorso anno a sei anni di carcere per, arrivail giudizio delladei. Come riporta Repubblica, dovràundi euro al dicastero che ha retto ai tempi del governo Monti. La vicenda è quella del finanziamento da 54 milioni di euro concesso dal dicastero per il progetto New Eden che riguardava la riqualificazione di una zona del. Secondo i giudici 1è finito nelle tasche die altri 2 milioni in quelle dell’ingegnere e imprenditore Augusto Calore Pretner, di Ferrata. I soldi sono passati per una società cartiera olandese e poi ...

