Caos seggi a Palermo, Lamorgese: «Gravissimo: indaghi la Procura». FdI attacca: «Togliamo il Reddito di cittadinanza agli assenti» (Di domenica 12 giugno 2022) Sarà la Procura di Palermo a valutare se ci sono gli estremi per indagare i presidenti di seggio che hanno disertato la convocazione, scatenando il Caos per diverse ore con diverse sezioni costrette ad aprire in forte in ritardo ancora oggi 12 giugno, giorno del voto. Alle accuse partite soprattutto da Lega e Fratelli d’Italia che ne chiedono le dimissioni, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese ha risposto lasciando per il momento il caso nelle mani della magistratura, commentando comunque come «Gravissimo che, senza alcun preavviso, un elevato numero di presidenti di seggio non si sia presentato per l’insediamento». La Procura di Palermo potrebbe valutare di indagare gli assenti, se non giustificati da valide ... Leggi su open.online (Di domenica 12 giugno 2022) Sarà ladia valutare se ci sono gli estremi per indagare i presidenti dio che hanno disertato la convocazione, scatenando ilper diverse ore con diverse sezioni costrette ad aprire in forte in ritardo ancora oggi 12 giugno, giorno del voto. Alle accuse partite soprattutto da Lega e Fratelli d’Italia che ne chiedono le dimissioni, la ministra dell’Interno Lucianaha risposto lasciando per il momento il caso nelle mani della magistratura, commentando comunque come «che, senza alcun preavviso, un elevato numero di presidenti dio non si sia presentato per l’insediamento». Ladipotrebbe valutare di indagare gli, se non giustificati da valide ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Ma sul caos seggi a #palermo il Ministro Lamorgese pensa di dire qualcosa o è troppo impegnata a creare una nuova i… - Agenzia_Ansa : VIDEO | Caos seggi a Palermo, l'ira di un elettore: 'La mia sezione è chiusa, non posso votare' #ANSA - Agenzia_Ansa : Da oltre otto ore centinaia di persone, selezionate come scrutatori, sono bloccate nelle scuole a Palermo che sono… - MauroCapozza : RT @erretti42: Comunali, caos a Palermo: all'apertura dei seggi assenti 50 presidenti. 'Dicono che 280 euro sono pochi'. Sotto accusa il ma… - BaiettiFranco : REFERENDUM, CAOS PIANIFICATO AI SEGGI ELETTORALI: PREPARANO I BROGLI PER LE POLITICHE 2023.Comunque il non raggiung… -