Caos seggi a Palermo, "La mia sezione e' chiusa, non posso votare" (Di domenica 12 giugno 2022) Video registrato da un cittadino al suo arrivo alle 7.25 nel suo seggio a Palermo dove ha trovato un cartello che informava che tre sezioni, tra cui la sua, non erano aperte. Sono molti i seggi a ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 giugno 2022) Video registrato da un cittadino al suo arrivo alle 7.25 nel suoo adove ha trovato un cartello che informava che tre sezioni, tra cui la sua, non erano aperte. Sono molti ia ...

Pubblicità

AlexBazzaro : Ma sul caos seggi a #palermo il Ministro Lamorgese pensa di dire qualcosa o è troppo impegnata a creare una nuova i… - Agenzia_Ansa : Da oltre otto ore centinaia di persone, selezionate come scrutatori, sono bloccate nelle scuole a Palermo che sono… - fattoquotidiano : Amministrative, caos a Palermo: all’apertura dei seggi mancano 50 presidenti di sezione. Il Comune: “Nominiamo funz… - fulgur_semper : E dove se non a Palermo poteva succedere. Da ringraziare le solerti amministrazioni di Cascio Leoluca Orlando che v… - Ilmarchese15 : RT @dottorbarbieri: ????? CAOS SEGGI #PALERMO Poco fa la Prefettura ha comunicato che per risolvere il caos SI SONO ACCORPATI i seggi chiusi… -