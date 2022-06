Caos alle urne e quorum lontano, il referendum va verso il flop. Il Centrodestra accampa scuse e attacca Lamorgese (Di domenica 12 giugno 2022) Caos alle urne e quorum lontano, il referendum verso il flop. alle ore 12 di oggi, secondo i dati del Viminale, l’affluenza per i referendum è poco sopra il 5%, su un campione di oltre 2.200 mila comuni su 7.903. I seggi resteranno aperti fino alle 23, ma è altamente improbabile che venga raggiunto il quorum, e cioè dovrà andare al voto almeno il 50%+1 degli elettori. Intanto visti i disguidi verificatisi in alcuni seggi elettorali di Palermo, il Viminale in una nota comunica che “tutti gli elettori che alle ore 23 di questa domenica siano presenti nei locali del seggio o all’interno del plesso scolastico o altro fabbricato dove ha sede il seggio possono esercitare il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 12 giugno 2022), ililore 12 di oggi, secondo i dati del Viminale, l’affluenza per iè poco sopra il 5%, su un campione di oltre 2.200 mila comuni su 7.903. I seggi resteranno aperti fino23, ma è altamente improbabile che venga raggiunto il, e cioè dovrà andare al voto almeno il 50%+1 degli elettori. Intanto visti i disguidi verificatisi in alcuni seggi elettorali di Palermo, il Viminale in una nota comunica che “tutti gli elettori cheore 23 di questa domenica siano presenti nei locali del seggio o all’interno del plesso scolastico o altro fabbricato dove ha sede il seggio possono esercitare il ...

