Beach volley, Mondiali 2022 oggi: orari 12 giugno, programma, tv, streaming, italiani in gara e avversari (Di domenica 12 giugno 2022) Terza giornata di gare con altre sette partite in arrivo per il contingente italiano che potrebbe addirittura avanzare compatto, o quasi, verso la fase ad eliminazione diretta del Mondiale di Roma 2022. La novità di oggi è che gli azzurri scenderanno in campo anche al mattino e dunque per i tifosi romani e anche per chi si posizionerà davanti alla Tv sarà una giornata piena. IL programma DEGLI AZZURRI Le prime a scendere in campo per l’Italia saranno alle 11 le sorelle Viktoria e Reka Orsi Toth che provano a concedere il bis dopo la splendida vittoria contro le brasiliane Taiana Lima/Hegelle nella partita d’esordio. Il compito per le azzurre è durissimo perchè dall’altra parte della rete ci saranno le tedesche Muller/Tillmann che una settimana esatta fa hanno vinto il loro primo torneo assieme, l’Elite 16 di Jurmala, uno dei più ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Terza giornata di gare con altre sette partite in arrivo per il contingente italiano che potrebbe addirittura avanzare compatto, o quasi, verso la fase ad eliminazione diretta del Mondiale di Roma. La novità diè che gli azzurri scenderanno in campo anche al mattino e dunque per i tifosi romani e anche per chi si posizionerà davanti alla Tv sarà una giornata piena. ILDEGLI AZZURRI Le prime a scendere in campo per l’Italia saranno alle 11 le sorelle Viktoria e Reka Orsi Toth che provano a concedere il bis dopo la splendida vittoria contro le brasiliane Taiana Lima/Hegelle nella partita d’esordio. Il compito per le azzurre è durissimo perchè dall’altra parte della rete ci saranno le tedesche Muller/Tillmann che una settimana esatta fa hanno vinto il loro primo torneo assieme, l’Elite 16 di Jurmala, uno dei più ...

