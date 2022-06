ATP Stoccarda 2022, Matteo Berrettini rivede la luce e conquista il trofeo per la seconda volta! Murray si arrende in tre set (Di domenica 12 giugno 2022) Matteo Berrettini vince per la seconda volta in carriera il torneo ATP 250 di Stoccarda. Il romano, numero 1 d’Italia, batte Andy Murray dopo due ore e 40 minuti con il punteggio di 6-4 5-7 6-3. Battaglia vera nel confronto, che però finisce con lo scozzese in difficoltà fisica nella zona inguinale. A fine partita c’è l’abbraccio tra uno dei più forti giocatori al mondo sull’erba in questo momento e uno che su questa superficie due Wimbledon li ha vinti. Nel primo set è il terzo gioco a rivelarsi, a posteriori, quello decisivo: Berrettini colpisce molto bene in risposta, ed è il dritto il principale attore nel break. La lotta, però, è durissima: Murray cerca subito di riprendersi il maltolto, ma il romano è implacabile al servizio quando tocca a lui; quasi lo stesso ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022)vince per lavolta in carriera il torneo ATP 250 di. Il romano, numero 1 d’Italia, batte Andydopo due ore e 40 minuti con il punteggio di 6-4 5-7 6-3. Battaglia vera nel confronto, che però finisce con lo scozzese in difficoltà fisica nella zona inguinale. A fine partita c’è l’abbraccio tra uno dei più forti giocatori al mondo sull’erba in questo momento e uno che su questa superficie due Wimbledon li ha vinti. Nel primo set è il terzo gioco a rivelarsi, a posteriori, quello decisivo:colpisce molto bene in risposta, ed è il dritto il principale attore nel break. La lotta, però, è durissima:cerca subito di riprendersi il maltolto, ma il romano è implacabile al servizio quando tocca a lui; quasi lo stesso ...

