Angelozzi: “Mi sono commosso nel vedere Gatti in Nazionale, dopo tanti sacrifici l’ha meritata” (Di domenica 12 giugno 2022) Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Guido Angelozzi, responsabile dell’area tecnica del Frosinone. Di seguito le sue parole su Gatti, difensore della Juventus, che ha esordito ieri in Nazionale disputando un’ottima partita. Ecco le sue parole sul difensore italiano. Sull’esordio di Gatti in Nazionale: “E’ stata una bella soddisfazione. Sinceramente mi sono commosso perché vedere questo ragazzo, sapendo i sacrifici che ha fatto è stata una bella soddisfazione. Poi c’erano altri ragazzi che negli anni di Sassuolo son arrivati in Nazionale”. l’ha chiamata dopo la gara contro l’Inghilterra? “No. Tramite messaggio, è giusto che stia tranquillo e concentrato perchè martedì c’è un’altra ... Leggi su seriea24 (Di domenica 12 giugno 2022) Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Guido, responsabile dell’area tecnica del Frosinone. Di seguito le sue parole su, difensore della Juventus, che ha esordito ieri indisputando un’ottima partita. Ecco le sue parole sul difensore italiano. Sull’esordio diin: “E’ stata una bella soddisfazione. Sinceramente miperchéquesto ragazzo, sapendo iche ha fatto è stata una bella soddisfazione. Poi c’erano altri ragazzi che negli anni di Sassuolo son arrivati in”.chiamatala gara contro l’Inghilterra? “No. Tramite messaggio, è giusto che stia tranquillo e concentrato perchè martedì c’è un’altra ...

Pubblicità

milansette : Angelozzi: 'Scamacca non è da meno di Vlahovic. In Europa non ci sono questi attaccanti' #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Angelozzi: 'Scamacca non è da meno di Vlahovic. In Europa non ci sono questi attaccanti': Il direttore dell'area te… - MilanNewsit : Angelozzi: 'Scamacca non è da meno di Vlahovic. In Europa non ci sono questi attaccanti' - Alby70500 : RT @Luca_Cilli: Il DS del @Frosinone1928 #Angelozzi a @SkySport: 'Mi sono commosso nel vedere #Gatti con l'Italia vs l'Inghilterra. Può gio… - ArturoDb72 : RT @Luca_Cilli: Il DS del @Frosinone1928 #Angelozzi a @SkySport: 'Mi sono commosso nel vedere #Gatti con l'Italia vs l'Inghilterra. Può gio… -