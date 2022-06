Affluenza al voto in FVG, alle ore 19 hanno votato il 36,5% degli elettori (Di domenica 12 giugno 2022) Le percentuali di Affluenza al voto alle ore 19 di domenica 12 giugno 2022. In Friuli Venezia Giulia si vota in 33 comuni. Azzano decimo, Codroipo, Gorizia e Monfalcone superano i 15 mila abitanti, se nessun candidato riceverà più del 50% per cento dei consensi, si andrà ballottaggio. Lo spoglio dei voti inizierà lunedì 13 giugno alle ore 14. Potrete seguire la diretta qui Dati aggiornati alle ore 19 Arta Terme 35,6% Aviano 34,7% Azzano Decimo 39,7% Bordano 44,2% Buja 37,1% Casarsa della Delizia 34,1% Cervignano del Friuli 40,0% Cimolais 25,8% Clauzetto 23,9% Codroipo 35,2% Cormons 40,6% Duino Aurisina/Devin Nabrežina 40,6% Fontanafredda 31,6% Gorizia 37,5% Lignano ... Leggi su udine20 (Di domenica 12 giugno 2022) Le percentuali dialore 19 di domenica 12 giugno 2022. In Friuli Venezia Giulia si vota in 33 comuni. Azzano decimo, Codroipo, Gorizia e Monfalcone superano i 15 mila abitanti, se nessun candidato riceverà più del 50% per cento dei consensi, si andrà ballottaggio. Lo spoglio dei voti inizierà lunedì 13 giugnoore 14. Potrete seguire la diretta qui Dati aggiornatiore 19 Arta Terme 35,6% Aviano 34,7% Azzano Decimo 39,7% Bordano 44,2% Buja 37,1% Casarsa della Delizia 34,1% Cervignano del Friuli 40,0% Cimolais 25,8% Clauzetto 23,9% Codroipo 35,2% Cormons 40,6% Duino Aurisina/Devin Nabrežina 40,6% Fontanafredda 31,6% Gorizia 37,5% Lignano ...

Pubblicità

you_trend : ?? #Referendum, comuni con maggiore affluenza alle 12 (esclusi comuni al voto per amministrative) Poggio Rusco (MN)… - Faber1504 : RT @avvocatorinaldi: Sanno che gli italiani preferiscono il mare o una partita di calcio all'esercizio della democrazia nella sua più alta… - LuciaLaVita1 : RT @Moonlightshad1: E' dal 2011 che si alternano governi piazzati dall'alto sempre in nome dell'emergenza del momento. Gli italiani vanno… - vinnix63 : RT @Misurelli77: Adesso un referendum lo faccio io Vediamo l'#affluenza CasaPound e Forza nuova vanno sciolte... (Voto più rtweet, grazie… - IVALDO1962 : RT @Moonlightshad1: E' dal 2011 che si alternano governi piazzati dall'alto sempre in nome dell'emergenza del momento. Gli italiani vanno… -