Addio a Francesco Pesce | aveva 74 anni La Federtennis | ' Ha scritto la nostra storia'

(Di domenica 12 giugno 2022) PORTO SAN GIORGIO - Se n'è andato il professorPesci, ex insegnante , in pensione,74. È stato, ricorda laMarche in un post sui social , 'giudice arbitro nazionale ...

Pubblicità

mariali94316534 : RT @GDS_it: Catania piange un'altra vittima della strada. Oggi darà il suo addio a Francesco Loria, 26enne morto nella notte tra sabato e d… - sailyvela : L'addio improvviso a Francesco Longanesi Cattani, la vita come un romanzo: - Carlino_Ravenna : Addio a Francesco Longanesi Cattani - Carlino_Faenza : Addio a Francesco Longanesi Cattani - CorriereRomagna : Bagnacavallo, morto Francesco Longanesi Cattani, icona di Luna Rossa - -

Cronache Fermane

PORTO SAN GIORGIO - Se n'è andato il professorPesci, ex insegnante , in pensione, aveva 74 anni. È stato, ricorda la Federtennis Marche in un post sui social , 'giudice arbitro nazionale dal 1978, Ga internazionale per 30 anni, vice ...Da anni ormaiGuccini ha dettoalla musica e ai concerti. Il feeling con le parole e le sonorità e sparito da tempo e a Firenze, nel corso del festival letterario, ha confessato: " La ... Addio Francesco Pesci, il tennis in lutto PORTO SAN GIORGIO - Se n’è andato il professor Francesco Pesci, ex insegnante, in pensione, aveva 74 anni. È stato, ricorda la Federtennis Marche in un post sui social, «giudice arbitro nazionale dal ...Il cantautore ha confessato di non riuscire più a leggere e a muoversi liberamente a causa di una malattia degenerativa alla retina ...