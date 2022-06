Test di gravidanza per il concorso da vigile, i sindacati: “È una discriminazione“ (Di sabato 11 giugno 2022) Test di gravidanza previsto per concorso, un caso emblematico coinvolge due Comuni della provincia di Torino, e i sindacati insorgono: “È discriminazione“. L’esito negativo del Test di gravidanza per potere partecipare al concorso per un posto da commissario dei vigili urbani. Su questo requisito richiesto da due comuni in provincia di Torino, Vigone e Torre Pellice, un sindacato minaccia un esposto alla Procura, considerandolo illegittimo e discriminatorio. Del caso, segnalato dal quotidiano La Stampa, parla Loredana Cristino, dirigente nazionale del sindacato Csa di polizia locale, e dell’avvocato torinese Vittorio Barosio, esperto di diritto amministrativo. Il Test Federica Granai, 27 anni, assunta nonostante “nonostante” fosse ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 11 giugno 2022)diprevisto per, un caso emblematico coinvolge due Comuni della provincia di Torino, e iinsorgono: “È“. L’esito negativo deldiper potere partecipare alper un posto da commissario dei vigili urbani. Su questo requisito richiesto da due comuni in provincia di Torino, Vigone e Torre Pellice, un sindacato minaccia un esposto alla Procura, considerandolo illegittimo e discriminatorio. Del caso, segnalato dal quotidiano La Stampa, parla Loredana Cristino, dirigente nazionale del sindacato Csa di polizia locale, e dell’avvocato torinese Vittorio Barosio, esperto di diritto amministrativo. IlFederica Granai, 27 anni, assunta nonostante “nonostante” fosse ...

Pubblicità

fanpage : Un test di gravidanza negativo. È quanto chiesto per partecipare al concorso per vigili urbani in due comuni del To… - repubblica : Test di gravidanza per concorso pubblico nel torinese, sindacato 'è discriminazione' - Corriere : Test di gravidanza per il concorso nella polizia municipale. Il sindacato: «Discriminatorio» - ssm_ale : RT @Marco_dreams: Torino: Test di gravidanza negativo per essere ammessi all'esame al concorso dei vigili. Tanto per capire a che punto sia… - ElvyAres : RT @Marco_dreams: Torino: Test di gravidanza negativo per essere ammessi all'esame al concorso dei vigili. Tanto per capire a che punto sia… -