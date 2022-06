Tennis, Bonadio sconfigge in rimonta Tseng e vola in finale nel Challenger di Bratislava (Di sabato 11 giugno 2022) Prosegue la settimana da sogno di Riccardo Bonadio, che in quel di Bratislava ha raggiunto la seconda finale in carriera a livello Challenger. Il Tennista azzurro ha sconfitto in semifinale il più quotato Tseng, numero 104 del ranking Atp e seconda forza del seeding. Successo in rimonta per il Tennista di San Vito al Tagliamento, che dopo aver ceduto il primo set si è assicurato i due seguenti. 1-6 6-1 6-4 il punteggio finale, maturato dopo 1h54? di gioco. A contendere il titolo a Bonadio sarà il russo Shevchenko, che ha sconfitto in due tie-break il beniamino di casa Gombos. Shevchenko, classe 2000, sta vivendo una splendida stagione ma potrebbe peccare di inesperienza visto che per lui sarà la ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Prosegue la settimana da sogno di Riccardo, che in quel diha raggiunto la secondain carriera a livello. Ilta azzurro ha sconfitto in semiil più quotato, numero 104 del ranking Atp e seconda forza del seeding. Successo inper ilta di San Vito al Tagliamento, che dopo aver ceduto il primo set si è assicurato i due seguenti. 1-6 6-1 6-4 il punteggio, maturato dopo 1h54? di gioco. A contendere il titolo asarà il russo Shevchenko, che ha sconfitto in due tie-break il beniamino di casa Gombos. Shevchenko, classe 2000, sta vivendo una splendida stagione ma potrebbe peccare di inesperienza visto che per lui sarà la ...

