Tempesta d'amore spoiler tedeschi: incidente per Gerry, Josie colpita da Leon

Interventi inaspettati, incidenti preoccupanti, lezioni in agguato, in Germania Tempesta d'amore giungerà ad un capitolo importante durante il mese di luglio. Max continuerà la sua ascesa in politica, ma dovrà vedersela con la burocrazia e con un Alfons intenzionato a rendergli pan per focaccia. Suo fratello Gerry, frattanto, avrà un incidente a cavallo di una certa entità e non potrà essere nascosto alla preoccupatissima Helene. Paul non perderà tempo nell'aiutare Josie e questo porterà Constanze ad avere paura di perderlo.

Anticipazioni tedesche Tempesta d'amore: Gerry ha un incidente

Si continuerà a dare spazio alle infinite preoccupazioni di una madre nelle trame tedesche di Tempesta d'amore.

