Stasera in tv, oggi 11 giugno 2022: Una folle passione e UEFA Nations League (Di sabato 11 giugno 2022) Quali sono i palinsesti televisivi di Stasera in TV? oggi sabato 11 giugno 2022 abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 11 giugno 2022 La programmazione della serata di sabato 11 giugno 2022 è ampia. Su Rai1 va in onda la UEFA Nations League, con la partita di calcio Inghilterra Vs Italia. Canale 5, invece, propone la pellicola Una folle passione, con protagonista l'attore Bradley Cooper. Se avete voglia di guardare una commedia che accontenti tutta la famiglia, su La5 c'è Rosamunde Pilcher: licenza di tradire, mentre su Italia 1 E.T. L'extraterrestre. Rai3, infine, ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 11 giugno 2022) Quali sono i palinsesti televisivi diin TV?sabato 11abbiamo l'imbarazzo della scelta: film, serie e trasmissioni di intrattenimento. Ecco cosa vedere in televisione. Programmi tv questa sera 11La programmazione della serata di sabato 11è ampia. Su Rai1 va in onda la, con la partita di calcio Inghilterra Vs Italia. Canale 5, invece, propone la pellicola Una, con protagonista l'attore Bradley Cooper. Se avete voglia di guardare una commedia che accontenti tutta la famiglia, su La5 c'è Rosamunde Pilcher: licenza di tradire, mentre su Italia 1 E.T. L'extraterrestre. Rai3, infine, ...

