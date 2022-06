L’Occidente è arrivato impreparato all’appuntamento con la storia: tutti parlano di vittoria, nessuno di pace (Di sabato 11 giugno 2022) di Stefania Rotondo Lo psicologo Rosenberg sosteneva che “le parole sono finestre, oppure muri”. E quando Churchill disse “gli imperi del futuro sono della mente e attraverso le parole si otterranno guadagni migliori che portando via le terre agli altri popoli”, sapeva quanto le parole fossero importanti. Esse hanno un peso nella vita come in geopolitica. Accarezzano, ma anche umiliano. Ma spesso la loro teatralità supplisce a una carenza di fondo: l’incapacità del dialogo. “Il destino del mondo dipende dai suoi statisti, e da coloro che ne sanno interpretare i cambiamenti”: queste le prime parole pronunciate da Trygve Halvdan Lie, primo segretario delle Nazioni Unite (1945). “Lo scopo della Nato è tenere dentro gli americani, fuori i russi e sotto i tedeschi“: queste, invece, quelle di Hastings Lionel Ismay, primo segretario generale della Nato (1949). Parole che daranno il peso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) di Stefania Rotondo Lo psicologo Rosenberg sosteneva che “le parole sono finestre, oppure muri”. E quando Churchill disse “gli imperi del futuro sono della mente e attraverso le parole si otterranno guadagni migliori che portando via le terre agli altri popoli”, sapeva quanto le parole fossero importanti. Esse hanno un peso nella vita come in geopolitica. Accarezzano, ma anche umiliano. Ma spesso la loro teatralità supplisce a una carenza di fondo: l’incapacità del dialogo. “Il destino del mondo dipende dai suoi statisti, e da coloro che ne sanno interpretare i cambiamenti”: queste le prime parole pronunciate da Trygve Halvdan Lie, primo segretario delle Nazioni Unite (1945). “Lo scopo della Nato è tenere dentro gli americani, fuori i russi e sotto i tedeschi“: queste, invece, quelle di Hastings Lionel Ismay, primo segretario generale della Nato (1949). Parole che daranno il peso ...

