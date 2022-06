LIVE F1, GP Azerbaijan 2022 in DIRETTA: orario TV8 qualifiche. Alle 13.00 le FP3, Ferrari ci crede (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE orario TV8 qualifiche IN CHIARO CRONACA FP2 F1 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 F1 LA CRONACA DELLE FP1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 SFIDA SUI DETTAGLI TRA Ferrari E RED BULL CHARLES LECLERC: “LA Ferrari HA MARGINI DI MIGLIORAMENTO” CARLOS SAINZ: “ABBIAMO MIGLIORATO IL PORPOISING” LE qualifiche IN DIFFERITA SU TV8 LE PREVISIONI METEO PER BAKU RED BULL NATURALE FAVORITA PER IL MONDIALE GIOCO DELLE SCIE DECISIVO IN QUALIFICA MAX VERSTAPPEN: “SFORTUNA CON LE BANDIERE GIAlle” SERGIO PEREZ: “SCELTE SBAGLIATE COL SETUP” LEWIS HAMILTON: “DISTANTI ANNI LUCE DAI PRIMI” GEORGE RUSSELL: “GIORNATA DIFFICILE” PIERRE GASLY: “LA MACCHINA FUNZIONA BENE” SEBASTIAN VETTEL: “GIORNATA INCORAGGIANTE” MICK SCHUMACHER: “MOLTI DATI PER LA ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATV8IN CHIARO CRONACA FP2 F1 RISULTATI E CLASSIFICA FP2 F1 LA CRONACA DELLE FP1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 SFIDA SUI DETTAGLI TRAE RED BULL CHARLES LECLERC: “LAHA MARGINI DI MIGLIORAMENTO” CARLOS SAINZ: “ABBIAMO MIGLIORATO IL PORPOISING” LEIN DIFFERITA SU TV8 LE PREVISIONI METEO PER BAKU RED BULL NATURALE FAVORITA PER IL MONDIALE GIOCO DELLE SCIE DECISIVO IN QUALIFICA MAX VERSTAPPEN: “SFORTUNA CON LE BANDIERE GI” SERGIO PEREZ: “SCELTE SBAGLIATE COL SETUP” LEWIS HAMILTON: “DISTANTI ANNI LUCE DAI PRIMI” GEORGE RUSSELL: “GIORNATA DIFFICILE” PIERRE GASLY: “LA MACCHINA FUNZIONA BENE” SEBASTIAN VETTEL: “GIORNATA INCORAGGIANTE” MICK SCHUMACHER: “MOLTI DATI PER LA ...

