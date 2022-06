iPhone 14, ecco la conferma ufficiale di Apple sul suo design addio al notch! (Di sabato 11 giugno 2022) Strano ma vero, la compagnia di Cupertino ha fatto il passo più lungo della gamba. Sembra proprio che abbia rivelato delle informazioni molto importanti per quanto riguarda il suo prossimo cellulare, che nonostante fosse segreto adesso abbiamo maggiori novità da poter raccontare per parlarne attualmente. Ma di che cosa vorremmo trattare? Scopriamolo subito e senza ulteriori perdite di tempo. In molti aspettavano questa grandiosa notizia – Computermagazine.itA volte le news più clamorose avvengono senza una programmazione specifica, anche perché non tutte possono essere scoperte velocemente e soprattutto all’ultimo minuto. Lo diciamo perché è successa una gaffe che, per quanto inaspettata, in realtà potrebbe essere una buona opportunità per entrare in possesso di più info su questo dispositivo. E per chi non lo avesse capito ovviamente ci stiamo riferendo ... Leggi su computermagazine (Di sabato 11 giugno 2022) Strano ma vero, la compagnia di Cupertino ha fatto il passo più lungo della gamba. Sembra proprio che abbia rivelato delle informazioni molto importanti per quanto riguarda il suo prossimo cellulare, che nonostante fosse segreto adesso abbiamo maggiori novità da poter raccontare per parlarne attualmente. Ma di che cosa vorremmo trattare? Scopriamolo subito e senza ulteriori perdite di tempo. In molti aspettavano questa grandiosa notizia – Computermagazine.itA volte le news più clamorose avvengono senza una programmazione specifica, anche perché non tutte possono essere scoperte velocemente e soprattutto all’ultimo minuto. Lo diciamo perché è successa una gaffe che, per quanto inaspettata, in realtà potrebbe essere una buona opportunità per entrare in possesso di più info su questo dispositivo. E per chi non lo avesse capito ovviamente ci stiamo riferendo ...

fainformazione : Nuova App per e. commerce da parte di Amazon : Ecco ' Virtual Try -On ', per 'provare' le scarpe di vari marchi in… - fainfoscienza : Nuova App per e. commerce da parte di Amazon : Ecco ' Virtual Try -On ', per 'provare' le scarpe di vari marchi in… - infoitscienza : Apple sbaglia e mostra iPhone 14 Pro: ecco il design ufficiale - DiegoManinetti : @DQuaggiotto @GioBardelli @gis_giannuzzo Ultima cosa, poi smetto. L'articolo indicato si conclude con 'Nei mesi sco… - sophy__sime : RT @Apple: Ecco un altro motivo per passare ad iPhone 13 Pro. -