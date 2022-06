Inter, doccia gelata per i tifosi: annuncio in diretta e sogno infranto (Di sabato 11 giugno 2022) L’Inter ha terminato la stagione al secondo posto. Marotta proverà a rinforzare la squadra nerazzurra con un importante occhio al bilancio. Dopo aver terminato la stagione in casa Inter si preannuncia un calciomercato ‘molto caldo’. La dirigenza nerazzurra, in accordo con tecnico e società, ha l’obiettivo di terminare la sessione estiva in attivo ed allo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 11 giugno 2022) L’ha terminato la stagione al secondo posto. Marotta proverà a rinforzare la squadra nerazzurra con un importante occhio al bilancio. Dopo aver terminato la stagione in casasi preannuncia un calciomercato ‘molto caldo’. La dirigenza nerazzurra, in accordo con tecnico e società, ha l’obiettivo di terminare la sessione estiva in attivo ed allo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

fabbianorozzang : RT @MatteDj23: @Xueza_00 @Loon_Rebel5 Congratulazioni per il fegato ed il coraggio. Io non l’ho guardata, stamattina ho visto l’andamento d… - MatteDj23 : @Xueza_00 @Loon_Rebel5 Congratulazioni per il fegato ed il coraggio. Io non l’ho guardata, stamattina ho visto l’an… - vivoperlinter : Lukaku-Inter, Cech frena: doccia gelata per i nerazzurri - infoitsport : Handanovic, doccia fredda per Onana: la novità in casa Inter - YBah96 : RT @cmdotcom: Doccia fredda, #Gnonto passa allo #Zurigo: all’#Inter ‘solo’ 200 mila euro -