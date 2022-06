In 700.000 in piazza a Roma per il Pride sulle note di Elodie | LA DIRETTA (Di sabato 11 giugno 2022) Carri, striscioni, le immancabili bandiere arcobaleno e i diritti al centro di tutto: il Pride di Roma è un trionfo di partecipazione e colori. Ad uno a uno stanno arrivando i carri che animeranno il Roma Pride. C’è quello della Cgil con lo striscione “diritti verso la pace per tutto”. Complessivamente saranno venti i carri che sfileranno per il centro della Capitale sotto lo slogan ‘torniamo a fare rumore’. La partenza è stata alle 15,30. In 700.000 in piazza a Roma per il Pride sulle note di Elodie LA DIRETTA C’è grande attesa per la madrina dell’evento Elodie. La festa arcobaleno a Roma è cominciata ancora prima di iniziare. Una folla tra piume, brillantini, ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Carri, striscioni, le immancabili bandiere arcobaleno e i diritti al centro di tutto: ildiè un trionfo di partecipazione e colori. Ad uno a uno stanno arrivando i carri che animeranno il. C’è quello della Cgil con lo striscione “diritti verso la pace per tutto”. Complessivamente saranno venti i carri che sfileranno per il centro della Capitale sotto lo slogan ‘torniamo a fare rumore’. La partenza è stata alle 15,30. In 700.000 inper ildiLAC’è grande attesa per la madrina dell’evento. La festa arcobaleno aè cominciata ancora prima di iniziare. Una folla tra piume, brillantini, ...

