(Di sabato 11 giugno 2022) “Lanon la sopporto più, proprio non la sopporto nella maniera più assoluta. Miaascolta molto, è molto esperta anche di queste ultime tendenze: credo che sappiasui, se così si chiamano”: lo ha detto Francesco, ospite d’onoreseconda giornata del festival ‘La città dei lettori’ in corso a Villa Bardini a Firenze, dove è stato accolto da una standing ovation del pubblico.svela che laè una fan deiIl cantautore bolognese, che ha 81, premette che ascolta ancora, ma del generesua giovinezza. “Ogni tanto mi capita di ascoltare rock and roll degli’50, mi piace moltissimo” ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Guccini a 81 anni si dice stanco della musica, ma apprezza i Maneskin: “Mia moglie sa tutto su di loro” (video)… - enicon : @Ginger_Eil Guccini mi ammazzava già quando avevo vent'anni figurati adess - dario39355099 : RT @DarioRossetto2: @dario39355099 O giorni, o mesi che andate sempre via, sempre simile a voi è questa vita mia. Diverso tutti gli anni, m… - DarioRossetto2 : @dario39355099 O giorni, o mesi che andate sempre via, sempre simile a voi è questa vita mia. Diverso tutti gli ann… - GinevraMerlini1 : RT @IoCheTeLoDico: La canzone della mia vita è 'Canzone Delle Colombe e del Fiore' di Francesco Guccini La dedicai a (oggi) mia moglie 22… -

Secolo d'Italia

Francesco, 81, è stato l'ospite d'onore della seconda giornata del festival 'La città dei lettori' in corso di svolgimento a Villa Bardini a Firenze . Per lui una standing ovation del pubblico. ...... da artista rivoluzionaria negli'60 a imprenditrice che ha saputo portare la musica italiana ... accanto alle straordinarie partecipazioni di Francesco, Paolo Conte, Liliana Caselli, Mauro ... Guccini a 81 anni si dice stanco della musica, ma apprezza i Maneskin: "Mia moglie sa tutto su di loro"... Il cantautore scrittore è stato l’ospite d’onore della seconda giornata del festival ‘La città dei lettori’ a Villa Bardini, dove è stato accolto da una standing ovation ...Francesco Guccini, 81 anni, è stato l'ospite d'onore della seconda giornata del festival "La città dei lettori" in corso di svolgimento a Villa Bardini a Firenze. Per lui una standing ovation del ...