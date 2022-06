F1 oggi, GP Azerbaijan 2022: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di sabato 11 giugno 2022) oggi, sabato 11 giugno, andranno in scena le prove libere 3 e le qualifiche del GP di Azerbaijan, ottavo round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito cittadino di Baku assisteremo a una giornata molto intensa nella quale piloti e team non potranno permettersi errori per la massimizzazione della propria prestazione. Le Ferrari sono reduci da un venerdì positivo. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz hanno messo in mostra una buona velocità e soprattutto l’adozione della nuova ala posteriore a basso carico pare aver dato un beneficio importante alla Rossa nel confronto con Red Bull. La RB18 si presenta però sempre molto temibile per le velocità di punta raggiunte ieri e, in particolare, per la costanza nei tempi dimostrata. In quest’ottica l’olandese Max Verstappen e il messicano Sergio Perez saranno ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022), sabato 11 giugno, andranno in scena le prove libere 3 e ledel GP di, ottavo round del Mondialedi F1. Sul circuito cittadino di Baku assisteremo a una giornata molto intensa nella quale piloti e team non potranno permettersi errori per la massimizzazione della propria prestazione. Le Ferrari sono reduci da un venerdì positivo. Il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz hanno messo in mostra una buona velocità e soprattutto l’adozione della nuova ala posteriore a basso carico pare aver dato un beneficio importante alla Rossa nel confronto con Red Bull. La RB18 si presenta però sempre molto temibile per le velocità di punta raggiunte ieri e, in particolare, per la costanza nei tempi dimostrata. In quest’ottica l’olandese Max Verstappen e il messicano Sergio Perez saranno ...

