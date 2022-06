F1, Mick Schumacher e Fernando Alonso in lizza per approdare in Aston Martin al posto di Vettel – VIDEO (Di sabato 11 giugno 2022) Fernando Alonso e Mick Schumacher sono protagonisti al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, più per quello che concerne l’extra-pista, piuttosto quello che hanno fatto nel sabato azero. Sul tracciato cittadino di Baku, infatti, lo spagnolo non è andato oltre la decima posizione a 1.814 dalla pole position di Charles Leclerc, mentre il tedesco è stato eliminato già nel corso della Q1, e domani scatterà dalla ventesima ed ultima casella della griglia. Ma, come dicevamo in precedenza, il nome dei due piloti è stato coinvolto per quanto riguarda il mercato in ottica 2023. A quanto pare ormai assodato, Sebastian Vettel lascerà la Aston Martin in vista della prossima annata (se non addirittura la ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022)sono protagonisti al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, più per quello che concerne l’extra-pista, piuttosto quello che hanno fatto nel sabato azero. Sul tracciato cittadino di Baku, infatti, lo spagnolo non è andato oltre la decima posizione a 1.814 dalla pole position di Charles Leclerc, mentre il tedesco è stato eliminato già nel corso della Q1, e domani scatterà dalla ventesima ed ultima casella della griglia. Ma, come dicevamo in precedenza, il nome dei due piloti è stato coinvolto per quanto riguarda il mercato in ottica 2023. A quanto pare ormai assodato, Sebastianlascerà lain vista della prossima annata (se non addirittura la ...

