F1, Helmut Marko: "La pole-position era possibile, ma in gara la Red Bull è forte"

Il monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, partirà ancora una volta in questa stagione dalla pole-position. L'alfiere del Cavallino Rampante ha ottenuto la p.1 del GP di Azerbaijan, ottavo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato cittadino di Baku, il ragazzo del Principato con un ultimo giro sontuoso ha preceduto i due piloti della Red Bull, Sergio Perez e Max Verstappen. Una prestazione che ha confermato il grande feeling del pacchetto Rossa-Leclerc sul giro secco, trattandosi della sesta pole di questo 2022. Nella scuderia di Milton Keynes, comunque, masticano amaro fino a un certo punto perchè c'è la consapevolezza di poter fare molto bene in gara. E' questo un po' il pensiero del consulente del team anglo-austriaco, Helmut Marko. Ai microfoni di Servus Tv, ...

OA_Sport : #F1 Helmut Marko mastica amaro fino a un certo punto al termine delle qualifiche a Baku. Le parole del manager aust… - DANIELEALOFAN : Praticamente il lungo della RB in curva 15 in FP1 dove Max si lamentava che la vettura rimaneva come accelerata era… - JordiPerez60 : RT @PieroLadisa: Helmut Marko ha affermato che in Red Bull non c'è nessuna gerarchia e politica riguardante la prima guida. Addirittura Per… - MARCO196913 : RT @PieroLadisa: Helmut Marko ha affermato che in Red Bull non c'è nessuna gerarchia e politica riguardante la prima guida. Addirittura Per… - RaimonDuran : RT @PieroLadisa: Helmut Marko ha affermato che in Red Bull non c'è nessuna gerarchia e politica riguardante la prima guida. Addirittura Per… -