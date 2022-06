F1, Christian Horner: “Ferrari con un piccolo vantaggio sul giro secco, ma qui si può sorpassare…” (Di sabato 11 giugno 2022) Sfumato l’obiettivo pole position, centrato nuovamente da uno Charles Leclerc in stato di grazia sul giro secco, Red Bull può comunque ritenersi parzialmente soddisfatta per la posizione di partenza dei suoi piloti sulla griglia del Gran Premio d’Azerbaijan 2022, ottavo atto della stagione per la Formula Uno. Sergio Perez scatterà in prima fila dalla seconda casella, mentre il leader del campionato Max Verstappen andrà all’attacco dalla terza posizione. “E’ sempre complicato affrontare queste sessioni piene di incidenti e bandiere gialle, ma entrambi i nostri piloti hanno estratto davvero tutto dalla vettura in entrambi i run del Q3“, commenta Christian Horner al sito ufficiale del team anglo-austriaco. “Checo ha avuto un piccolo problema al rifornimento prima del Q3, e così ha leggermente mancato la ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Sfumato l’obiettivo pole position, centrato nuovamente da uno Charles Leclerc in stato di grazia sul, Red Bull può comunque ritenersi parzialmente soddisfatta per la posizione di partenza dei suoi piloti sulla griglia del Gran Premio d’Azerbaijan 2022, ottavo atto della stagione per la Formula Uno. Sergio Perez scatterà in prima fila dalla seconda casella, mentre il leader del campionato Max Verstappen andrà all’attacco dalla terza posizione. “E’ sempre complicato affrontare queste sessioni piene di incidenti e bandiere gialle, ma entrambi i nostri piloti hanno estratto davvero tutto dalla vettura in entrambi i run del Q3“, commentaal sito ufficiale del team anglo-austriaco. “Checo ha avuto unproblema al rifornimento prima del Q3, e così ha leggermente mancato la ...

