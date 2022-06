Elezioni Ardea 2022: chi sono i candidati a Sindaco, le liste dei consiglieri e quando si vota per le amministrative (Di sabato 11 giugno 2022) Elezioni Ardea 2022, è partito ufficialmente il countdown per le amministrazioni che dovranno decidere il futuro politico della città per i prossimi cinque anni. Fra pochissime ore, infatti i cittadini saranno chiamati alle urne per decretare il successore di Mario Savarese che sta portando a termine la legislatura con il Movimento 5 Stelle iniziata nel 2017. quando si vota ad Ardea per le amministrative di giugno Le Elezioni amministrative sono in programma ad Ardea per domenica 12 giugno2022. L’eventuale turno di Ballottaggio è stato previsto invece per domenica 26 giugno 2022. Ricordiamo che quest’anno saranno circa mille i Comuni chiamati a eleggere un nuovo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 11 giugno 2022), è partito ufficialmente il countdown per le amministrazioni che dovranno decidere il futuro politico della città per i prossimi cinque anni. Fra pochissime ore, infatti i cittadini saranno chiamati alle urne per decretare il successore di Mario Savarese che sta portando a termine la legislatura con il Movimento 5 Stelle iniziata nel 2017.siadper ledi giugno Lein programma adper domenica 12 giugno. L’eventuale turno di Ballottaggio è stato previsto invece per domenica 26 giugno. Ricordiamo che quest’anno saranno circa mille i Comuni chiamati a eleggere un nuovo ...

Pubblicità

JMayflo : RT @laura_corrotti: ???? Ultimo giorno di campagna elettorale a Ardea per Cremonini sindaco insieme ai candidati al consiglio comunale Raffae… - ergrigetto : RT @laura_corrotti: ???? Ultimo giorno di campagna elettorale a Ardea per Cremonini sindaco insieme ai candidati al consiglio comunale Raffae… - FratellidItalia : RT @laura_corrotti: ???? Ultimo giorno di campagna elettorale a Ardea per Cremonini sindaco insieme ai candidati al consiglio comunale Raffae… - laura_corrotti : ???? Ultimo giorno di campagna elettorale a Ardea per Cremonini sindaco insieme ai candidati al consiglio comunale Ra… - M5SLazio : ????? Il #M5SArdea sostiene @ZitoSindaco alle #elezioni amministrative che si terranno domenica #12giugno. Diamo a… -