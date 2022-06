Dopo una primavera senza pioggia, che estate ci aspetta? (Di sabato 11 giugno 2022) Gli effetti della siccità invernale renderanno più problematico l'approvvigionamento idrico nel periodo estivo, causando problemi all'agricoltura, alla pesca e al turismo. In generale, pioverà poco, in maniera intensissima e improvvisa. E bisognerà fare sempre più attenzione alle ondate di calore Leggi su wired (Di sabato 11 giugno 2022) Gli effetti della siccità invernale renderanno più problematico l'approvvigionamento idrico nel periodo estivo, causando problemi all'agricoltura, alla pesca e al turismo. In generale, pioverà poco, in maniera intensissima e improvvisa. E bisognerà fare sempre più attenzione alle ondate di calore

Pubblicità

WeAreTennisITA : Il derby su erba è di Matteo ?????? Un grande Berrettini batte Sonego per 3-6 6-3 6-4, Matteo è cresciuto molto nel se… - Mov5Stelle : Non si può minimizzare la mafia, dicendo “Le solite storie..” come derubrica Calderoli in diretta tv: è un messaggi… - rusembitaly : ??#PietroilGrande apprezzava la scultura antica. La sua acquisizione più famosa fu una statua in marmo Venere di Tau… - lupazzottu : RT @LucillaMasini: Miracolo a Roma: 200 netturbini AMA guariscono in una notte, dopo una visita fiscale. Ma gli sfaticati sono quelli che p… - Raincat54 : RT @uaarbologna: Su Repubblica Bologna i dati 'liberati' da @UAAR_it e @datibenecomune sull'insegnamento della religione cattolica. #Bologn… -