“Dico sì a tutta la vita insieme a te”: proposta di matrimonio vip a Positano (Di sabato 11 giugno 2022) proposta di matrimonio vip nella splendida cornice di Positano. Durante la vacanza della coppia e proprio alla vigilia del compleanno di lei è arrivato l’anello. E nel modo più tradizionale che c’è: con lo sfondo della penisola Sorrentino-amalfitana, si è inginocchiato per chiedere la mano alla modella. Il tutto è ovviamente stato documentato sui rispettivi profili Instagram, con tanto di gallery del momento fatiDico: “Dico sì a tutta la vita assieme a te”, il commento di Mishel Gerzig, bellissima modella israeliana dopo la proposta di matrimonio da parte del calciatore del Real Madrid Thibaut Courtois. proposta di matrimonio vip a Positano Questa proposta ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 giugno 2022)divip nella splendida cornice di. Durante la vacanza della coppia e proprio alla vigilia del compleanno di lei è arrivato l’anello. E nel modo più tradizionale che c’è: con lo sfondo della penisola Sorrentino-amalfitana, si è inginocchiato per chiedere la mano alla modella. Il tutto è ovviamente stato documentato sui rispettivi profili Instagram, con tanto di gallery del momento fati: “sì alaassieme a te”, il commento di Mishel Gerzig, bellissima modella israeliana dopo ladida parte del calciatore del Real Madrid Thibaut Courtois.divip aQuesta...

Pubblicità

amati_89 : RT @Aboutme_Kia: Io ve lo dico con tutta la calma del mondo ??.... COSA STRACAZZO NON AVETE CAPITO DI 'NON DATE CORDA E CONTO A TERZE PERSO… - parallelecinico : RT @GarbageTimeIT: Dico solo una cosa: spero che tutta quella filippica che mi hanno fatto il primo giorno di lezione sull'importanza di st… - strafui : @anelloforte @_Ragtime no ragazzi, neanche l'avevo letto, perché sono tutta immersa a studiare inglese, che sono un… - Stefmisano : RT @Aboutme_Kia: Io ve lo dico con tutta la calma del mondo ??.... COSA STRACAZZO NON AVETE CAPITO DI 'NON DATE CORDA E CONTO A TERZE PERSO… - xxnuj : letteralmente mi ha cazziata tutta una sera eeeh ma sali sulla macchina con altra genteee nooo, ti portiamo noiii e… -