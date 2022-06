Comunali, per l'Antimafia sono 18 i candidati "impresentabili" (Di sabato 11 giugno 2022) Corruzione, traffico di rifiuti, peculato, abuso d'ufficio. sono questi alcuni dei reati contestati ai 18 candidati alle prossime elezioni Comunali, che la commissione Antimafia qualifica come "... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 11 giugno 2022) Corruzione, traffico di rifiuti, peculato, abuso d'ufficio.questi alcuni dei reati contestati ai 18alle prossime elezioni, che la commissionequalifica come "...

