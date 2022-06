Caso Mayorga | la sentenza su Cristiano Ronaldo | “vittima di un danno morale”

(Di sabato 11 giugno 2022) Si è conclusa una brutta vicenda fuori dal campo che ha condizionato la vita dinegli ultimi anni. Il calciatore del Manchester United è stato dichiarato innocente edi un. E’ la decisione del giudice di Las Vegas, Jennifer Dorsey, che ha archiviato le accuse di stupro nei confronti del portoghese. Il calciatore era accusato di violenza dall’ex modella statunitense, Kathrynche aveva chiesto un risarcimento da 64 milioni di euro. Il giudice ha archiviato ile l’avvocato della donna è stato accusato di aver “agito in malafede”. In una ordinanza di 42 pagine, il giudice ha spiegato che la causa è stata intentata sulla base di alcuni documenti raccolti irregolarmente attraverso ‘Football Leaks’ con riferimento alle ...

Sport_Fair : E' arrivata la sentenza sul caso #Mayorga: la decisione sulle accuse di violenza sessuale nei confronti di… - TUTTOJUVE_COM : Caso Mayorga, archiviate le accuse di stupro per Cristiano Ronaldo - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: Ronaldo, caso #Mayorga: archiviate le accuse di stupro - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Ronaldo, caso #Mayorga: archiviate le accuse di stupro -

... Kathryn. L'avvocatessa, con tale condotta, avrebbe causato pregiudizio a Ronaldo. La sentenza, di 42 pagine, archivia ilsenza appello: non potrà essere ripresentato. Gli avvocati di ... E' finalmente finita una brutta vicenda fuori dal campo che ha condizionato la vita di Cristiano Ronaldo. Il calciatore del Manchester United è stato dichiarato innocente e vittima di un danno morale. Cristiano Ronaldo è innocente. Dopo l'accusa di stupro da parte di Kathryn Mayorga, che aveva chiesto un risarcimento di circa 64 milioni di euro per un presunto abuso ...