Braida |  «A fare la differenza nel calcio come nella vita | è il cervello | e quello non si giudica con gli algoritmi»

La Gazzetta dello Sport intervista Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese. Il tema è l'importanza degli algoritmi e delle statistiche nella scelta dei giocatori. Argomento di cui Braida si dico poco convinto. «La matematica è una scienza e il calcio no. Il calcio è spesso approssimazione, si va per intuizioni, per genialate. Il calcio è territorio per artisti, mica per scienziati». Continua: «Io i giocatori li vado a vedere dal vivo e, con l'esperienza che ho, mi basta mezz'ora per decidere. Posso sbagliare, certo. Ma mi fido di più dei miei occhi che dei dati asettici riportati su una tabella. Gli algoritmi possono aiutare, perché forniscono statistiche, numeri, dati oggettivi. Ma poi dev'essere sempre l'uomo a decidere, a scegliere, a ...

