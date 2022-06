Biden molla Zelensky? “Non ci volle ascoltare sull'invasione di Putin”. Cosa succede (Di sabato 11 giugno 2022) Scricchiola l'asse tra gli Stati Uniti e l'Ucraina. Joe Biden, numero uno della Casa Bianca, ha affermato che il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky "non volle ascoltare" gli avvertimenti americani prima dell'invasione della Russia nel paese. "Lo so che molti pensavano stessi esagerando ma sapevo che avevamo le informazioni a sostegno dell'analisi" punta il dito il presidente democratico. “Putin avrebbe superato la frontiera. Non c'era alcun dubbio, e Zelensky non volle ascoltare, così come molte altre persone. Ne capisco il motivo, ma alla fine Putin lo ha fatto” la chiusura del discorso di Biden. Leggi su iltempo (Di sabato 11 giugno 2022) Scricchiola l'asse tra gli Stati Uniti e l'Ucraina. Joe, numero uno della Casa Bianca, ha affermato che il suo omologo ucraino, Volodymyr"non" gli avvertimenti americani prima dell'della Russia nel paese. "Lo so che molti pensavano stessi esagerando ma sapevo che avevamo le informazioni a sostegno dell'analisi" punta il dito il presidente democratico. “avrebbe superato la frontiera. Non c'era alcun dubbio, enon, così come molte altre persone. Ne capisco il motivo, ma alla finelo ha fatto” la chiusura del discorso di

