Abbronzatura e carote | cosa c’è di vero

Leggi su curiosauro

(Di sabato 11 giugno 2022) L’è uno dei temi più discussi soprattutto con l’arrivo della bella stagione. Come tutto, anche rispetto alla tintarella ci sono delle credenze, vediamo disi tratta ec’è diappunto… Spesso si tratta di cattiva informazione tramandata da generazioni in generazioni. Non riguarda solo l’, bensì il cibo e altri aspetti della vita. Già in un precedente articolo si parlava di come alcune credenze influenzino e siano pericolose per la nostra pelle esposta al sole. Come lo scrub, che assolutamente non toglie l’, anzi… O la crema solare, ma purtroppo alcune convinzioni sono difficili da estirpare. Vediamoc’entrano lecon l’… -curiosauro.it, ...