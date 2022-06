Ucraina | Gabrielli | ' no schedatura o dossieraggio su persone'

(Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Quella del cosiddetto bollettino sulla disinformazione "è un'attività di ricognizione di fonte aperta, non ha nulla a che vedere con l'attività dell'intelligence" e "non ha nulla che possa essere identificato con la, ildi". Lo puntualizza il sottosegretario con delega ai servizi segreti Francoin conferenza stampa.

...nel 2019 e coordinato dal Dis non porta avanti 'un'attività iniziata con la guerra inma ... Lo precisa il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Franco, in conferenza stampa. Il ...Il sottosegretario: 'Nessun dossieraggio dell'intelligence italiana sui media' Guerra Ucraina-Russia, filorussi ai militari Azot: deponete le armi e arrendetevi. DIRETTA E' stato protocollato il 3 di giugno e il Copasir lo ha ricevuto il 6". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Franco Gabrielli, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza ...non ha nulla a che vedere con l'attività dell'intelligence" e "non ha nulla che possa essere identificato con la schedatura, il dossieraggio di persone". Lo puntualizza il sottosegretario con delega ...