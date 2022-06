SSP300 | Misano | Steeman velocissimo nelle FP2 | segue Vannucci - News

(Di venerdì 10 giugno 2022) È ancora Victorad essere il pilota più veloce della, l'olandese infatti si è confermato dopo le FP1 siglando il proprio best lap in 1'49.098, un secondo più veloce rispetto ...

Motosprint.it

È ancora Victor Steeman ad essere il pilota più veloce della, l'olandese infatti si è confermato dopo le FP1 siglando il proprio best lap in 1'49.098, un secondo più veloce rispetto al turno della mattina. Il pilota del team MTM Kawasaki sembra ...SSP, cambia il regolamento: aumentano i giri motore della Ducati Alessandro Zanca in top ten Sorprendente sesta posizione per il filippino Troy Alberto, con Hugo De Cancellis in settima piazza ... SSP300, Misano: Victor Steeman al top nelle FP1, Sabatucci terzo Il pilota olandese si conferma il più veloce nella sessione del pomeriggio rifilando quasi quattro decimi al primo inseguitore. Bene gli italiani, tre nelle prime cinque posizioni ...L'olandese ha chiuso al comando la prima sessione di libere sul tracciato romagnolo, davanti ad Alvaro Diaz e al primo degli italiani. Bene anche Vannucci e Zanca, entrambi in top ten ...