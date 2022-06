Rete filo-Putin, Gabrielli difende l’intelligence: «Campagna diffamatoria, nessun dossieraggio» (Di venerdì 10 giugno 2022) Franco Gabrielli interviene con parole dure sulla lista di figure filo-Putin in Italia apparsa sui giornali nei giorni scorsi. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla Sicurezza parla di una «Campagna diffamatoria» circa una «presunta attività di dossieraggio da parte della comunità di intelligence (in realtà inesistente)», che lo avrebbe convinto a chiedere al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di «declassificare» il cosiddetto Bollettino. Gabrielli spiega che il documento «compendia l’attività di uno specifico tavolo creato nel 2019, coordinato dal Dis e al quale partecipano, oltre ad Aise e Aisi, l’Ufficio del Consigliere militare del Presidente del Consiglio, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 giugno 2022) Francointerviene con parole dure sulla lista di figurein Italia apparsa sui giornali nei giorni scorsi. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla Sicurezza parla di una «» circa una «presunta attività dida parte della comunità di intelligence (in realtà inesistente)», che lo avrebbe convinto a chiedere al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di «declassificare» il cosiddetto Bollettino.spiega che il documento «compendia l’attività di uno specifico tavolo creato nel 2019, coordinato dal Dis e al quale partecipano, oltre ad Aise e Aisi, l’Ufficio del Consigliere militare del Presidente del Consiglio, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione ...

