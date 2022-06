Ranking ATP, Matteo Berrettini ha bisogno di un’altra vittoria a Stoccarda per restare top 10 in classifica. E se vincesse il torneo… (Di venerdì 10 giugno 2022) Nel primo pomeriggio di oggi Matteo Berrettini è approdato alle semifinali del tabellone di Stoccarda: l’azzurro ha così incamerato 90 punti. Dopo la conclusione del Roland Garros di tennis, lunedì 6 giugno, è stato rilasciato il Ranking mondiale: l’azzurro ha mantenuto la decima posizione, ma perderà ulteriori 360 punti lunedì 13 giugno. L’azzurro, inoltre, scarterà, sempre lunedì prossimo, altri 125 punti, ovvero la metà di quelli incamerati nel 2019 con la vittoria di Stoccarda, torneo nel quale Berrettini è impegnato in questa settimana e nel quale dovrà arrivare almeno in finale per restare in top 10. L’azzurro, infatti, ha ora un ritardo di 45 punti dal 10° classificato nel Ranking virtuale, il britannico Cameron ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) Nel primo pomeriggio di oggiè approdato alle semifinali del tabellone di: l’azzurro ha così incamerato 90 punti. Dopo la conclusione del Roland Garros di tennis, lunedì 6 giugno, è stato rilasciato ilmondiale: l’azzurro ha mantenuto la decima posizione, ma perderà ulteriori 360 punti lunedì 13 giugno. L’azzurro, inoltre, scarterà, sempre lunedì prossimo, altri 125 punti, ovvero la metà di quelli incamerati nel 2019 con ladi, torneo nel qualeè impegnato in questa settimana e nel quale dovrà arrivare almeno in finale perin top 10. L’azzurro, infatti, ha ora un ritardo di 45 punti dal 10°to nelvirtuale, il britannico Cameron ...

