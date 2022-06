Paola Turani e l’allattamento: “E’ stata un’avventura meravigliosa e incredibile” (Di venerdì 10 giugno 2022) Paola Turani è abituata a condividere le sue emozioni con i follower senza filtri, e forse è anche per questo che piace così tanto. La maternità non ha fatto eccezione, con le sue gioie e le difficoltà. A otto mesi dalla nascita di Enea, l’influencer ha smesso di allattarlo al seno e ha confidato a chi la segue il suo stato d’animo. “A malincuore si conclude qui questa meravigliosa e incredibile avventura” spiega, parlando della gioia immensa che le ha portato ma riconoscendo la necessità di interrompere. “Ho avuto la fortuna di vivere l’allattamento esclusivo a richiesta in modo sereno e tranquillo, nonostante i momenti di sconforto e il male dei primi giorni: con copri capezzoli d’argento per sentire meno dolore, coppette protettive, creme lenitive, correzione dell’attacco e tantissima forza di ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 10 giugno 2022)è abituata a condividere le sue emozioni con i follower senza filtri, e forse è anche per questo che piace così tanto. La maternità non ha fatto eccezione, con le sue gioie e le difficoltà. A otto mesi dalla nascita di Enea, l’influencer ha smesso di allattarlo al seno e ha confidato a chi la segue il suo stato d’animo. “A malincuore si conclude qui questaavventura” spiega, parlando della gioia immensa che le ha portato ma riconoscendo la necessità di interrompere. “Ho avuto la fortuna di vivereesclusivo a richiesta in modo sereno e tranquillo, nonostante i momenti di sconforto e il male dei primi giorni: con copri capezzoli d’argento per sentire meno dolore, coppette protettive, creme lenitive, correzione dell’attacco e tantissima forza di ...

