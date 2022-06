Mike Tyson: Trevante Rhodes nel teaser e poster della serie non autorizzata sul pugile (Di venerdì 10 giugno 2022) Trevante Rhodes è Mike Tyson nel primo teaser della controversa serie biografica non autorizzata sulla vita del campione. Trevante Rhodes è pronto a combattere sul ring nel ruolo di Mike Tyson nel primo teaser della serie Hulu Mike, biopic non autorizzato sulla vita del campione dei pesi massimi. la serie in otto episodi debutterà negli USA il 25 agosto. Secondo quanto anticipato, Mike esamina le problematiche legate al ceto sociale in America, la razza, la fama e il potere dei media, la misoginia, la divisione della ricchezza, la promessa del sogno americano e, in ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 10 giugno 2022)nel primocontroversabiografica nonsulla vita del campione.è pronto a combattere sul ring nel ruolo dinel primoHulu, biopic non autorizzato sulla vita del campione dei pesi massimi. lain otto episodi debutterà negli USA il 25 agosto. Secondo quanto anticipato,esamina le problematiche legate al ceto sociale in America, la razza, la fama e il potere dei media, la misoginia, la divisionericchezza, la promessa del sogno americano e, in ...

