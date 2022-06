LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 10 km al traguardo, grande occasione per Bagioli in fuga (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro DEL Delfinato 2022 15.55 2 km al traguardo! Sembra che saranno proprio i sei fuggitivi a giocarsi la vittoria! Che occasione per Bagioli! 15.54 3 km al traguardo, forse potrebbero bastare i 40? di vantaggio per i fuggitivi. 15.53 4 km al traguardo, 50? di vantaggio per i sei uomini in fuga, che rischiano di essere beffati dal gruppo, ma di qui all’arrivo è quasi tutta discesa. 15.52 Iniziano gli scatti davanti. Il gruppo continua a recuperare, guidato da Bike Exchange e Jumbo-Visma. Si stacca Laporte dopo il grande lavoro. 15.51 5 km al traguardo! Lo strappo è finito, ma al momento sembra essersi rotto ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDEL15.55 2 km al! Sembra che saranno proprio i sei fuggitivi a giocarsi la vittoria! Cheper! 15.54 3 km al, forse potrebbero bastare i 40? di vantaggio per i fuggitivi. 15.53 4 km al, 50? di vantaggio per i sei uomini in, che rischiano di essere beffati dal gruppo, ma di qui all’arrivo è quasi tutta discesa. 15.52 Iniziano gli scatti davanti. Il gruppo continua a recuperare, guidato da Bike Exchange e Jumbo-Visma. Si stacca Laporte dopo illavoro. 15.51 5 km al! Lo strappo è finito, ma al momento sembra essersi rotto ...

zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Bagioli a caccia dell’impresa il gruppo paga 3? a 30 km dal… - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Bagioli nella fuga a sette gruppo lontano 3’45” -… - MusicStarStaff : CS_AKA 7EVEN: grande successo per l'”AKA 7EVEN LIVE” nei club di ROMA e NAPOLI, uno show da vera popstar che l’arti… - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo blocca ogni tentativo di fuga 160 km all’arrivo -… - rrysscinema : RT @RadioZetaOf: ?? 'Lo so, ho?un?bagaglio?emotivo Sbaglio, ma ci?giro assieme al?mondo da un po' Lo so, è come fossi ubriaco Ma non ho bevu… -