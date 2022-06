Immigrazione clandestina | truffa e traffico illecito di farmaci | 8 arresti

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 giugno 2022) Polizia di Stato di Bergamo, carabinieri e Polizia albanese stanno eseguendo otto misure cautelari coercitive emesse dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Milano, nei confronti di un gruppo criminale composto da cittadini italiani e albanesi, indagati a vario titolo per gravi reati di associazione per delinquere a carattere transnazionale finalizzata al favoreggiamento dell’ai danni del Sistema Sanitario Nazionale, corruzione, reati di falso edi(alcuni dei quali da considerarsi stupefacenti. Contestualmente, le forze dell’ordine stanno anche dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca. Le misure cautelari e le perquisizioni in esecuzione ...